Помагите решить собьяснениями Расстояние между 2 селами 27 км.Два туриста пошли н??встречу друг другу со скоростью 4 км/ ч и 5 км/ ч. сколько км пройдет каждый турист от своих сел?
Математика
Помагите решить собьяснениями Расстояние между 2 селами 27 км.Два туриста пошли н??встречу друг другу со скоростью 4 км/ ч и 5 км/ ч. сколько км пройдет каждый турист от своих сел?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4+5=9(км/ч)- скорость сближения туристов 27:9=3(ч) - время в пути по формуле: t -время * v -cкорость = S -расстояние 3*4=12(км) - прошел 1 турист 3*5=15(км) - прошел 2 турист
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