Помагите решить собьяснениями Расстояние между 2 селами 27 км.Два туриста пошли н??встречу друг другу со скоростью 4 км/ ч и 5 км/ ч. сколько км пройдет каждый турист от своих сел?

Математика

Помагите решить собьяснениями Расстояние между 2 селами 27 км.Два туриста пошли н??встречу друг другу со скоростью 4 км/ ч и 5 км/ ч. сколько км пройдет каждый турист от своих сел?

Автор: Гость