Помагите решить выпишите пары взаимно обратных чисел 9 и 1 / 9 7 / 7 и 1 5 / 6 и 6 / 7 1 / 10 и 10 5 2 / 7 и 7 / 37 4 2 / 3 и 5 / 14 10 1 / 3 и 31 / 31 6 3 / 7 и 7 / 45
Математика
Помагите решить выпишите пары взаимно обратных чисел 9 и 1 / 9 7 / 7 и 1 5 / 6 и 6 / 7 1 / 10 и 10 5 2 / 7 и 7 / 37 4 2 / 3 и 5 / 14 10 1 / 3 и 31 / 31 6 3 / 7 и 7 / 45
Ответ(ы):
Гость:
9 и 1/9 1/10 и 10 Не очень понятно но обратные числа эти те у которых знаменатель первого числа совпадает со втором или числитель:например 1/5 и 5/1
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