Помагите решить выпишите пары взаимно обратных чисел 9 и 1 / 9 7 / 7 и 1 5 / 6 и 6 / 7 1 / 10 и 10 5 2 / 7 и 7 / 37 4 2 / 3 и 5 / 14 10 1 / 3 и 31 / 31 6 3 / 7 и 7 / 45

Математика
Помагите решить выпишите пары взаимно обратных чисел 9 и 1 / 9 7 / 7 и 1 5 / 6 и 6 / 7 1 / 10 и 10 5 2 / 7 и 7 / 37 4 2 / 3 и 5 / 14 10 1 / 3 и 31 / 31 6 3 / 7 и 7 / 45
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
9 и 1/9 1/10 и 10 Не очень понятно но обратные числа эти те у которых знаменатель первого числа совпадает со втором или числитель:например 1/5 и 5/1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
К органам кровеносной системы относится: 1. Сердце 2. Лимфатический узел 3. Тимус 4. Спиной мозг
Ответить
Математика
Найти три последовательных нечетных числа, что сумма первых двух в 4 раза больше, чем третье
Ответить
Окружающий мир
Помощница зубов по пережёвынию варёной картошки помощники зубов по перетиранию разрезания раскалыванию твёрдой пищи.
Ответить
Обществознание
Какой ответ задать чтобы ответ был "Монолог"?СРОЧНО
Ответить
Русский язык
Какого рода слово облако
Ответить