ПОМАГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ 2 ДАЮ 50 БАЛЛОВ !!!!!!!!!!! 1)Во время загородной поездки автомобиль на каждые 100 км пути расходует на 5 л бензина меньше,чем в город.Водитель выехал с полным баком ,проехал 120 км по городу и 190 км п...

Геометрия

ПОМАГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ 2 ДАЮ 50 БАЛЛОВ !!!!!!!!!!! 1)Во время загородной поездки автомобиль на каждые 100 км пути расходует на 5 л бензина меньше,чем в город.Водитель выехал с полным баком ,проехал 120 км по городу и 190 км по загородному шоссе до заправки.Заправив машину ,он обнаружил ,что в бак вошло 37 л бензина.Расход бензина в городе (среднее число литров на 100 км пробега) составил____литров. 2)Диагональ прямоугольника образует с одной из его сторон угол 17 градусов НАйдите меньший угол между диагоналями прямоугольника РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТОЖЕ ПИСАТЬ,ПОМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!

Автор: Гость