ПОМАГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ 2 ДАЮ 50 БАЛЛОВ !!!!!!!!!!! 1)Во время загородной поездки автомобиль на каждые 100 км пути расходует на 5 л бензина меньше,чем в город.Водитель выехал с полным баком ,проехал 120 км по городу и 190 км п...
Геометрия
ПОМАГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧИ 2 ДАЮ 50 БАЛЛОВ !!!!!!!!!!! 1)Во время загородной поездки автомобиль на каждые 100 км пути расходует на 5 л бензина меньше,чем в город.Водитель выехал с полным баком ,проехал 120 км по городу и 190 км по загородному шоссе до заправки.Заправив машину ,он обнаружил ,что в бак вошло 37 л бензина.Расход бензина в городе (среднее число литров на 100 км пробега) составил____литров. 2)Диагональ прямоугольника образует с одной из его сторон угол 17 градусов НАйдите меньший угол между диагоналями прямоугольника РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ТОЖЕ ПИСАТЬ,ПОМАГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть, х - расход на 100 км в городе. Тогда расход по трассе: х-5 х*120/100+(x-2)*190/100=37 1,2x+1,9(x-5)=37 1,2x+1,9x-9,5=37 3,1x=37+9,53,1x=46,5 x=46,5:3,1 x=15 Литров
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