Помагите решить задачу!Задан треугольник DEF. Угол D меньше угла F на 40 градусов а угол E меньше угла D в 3 раза. Найдите все углы треугольника . Какая сторона больше DE ИЛИ EF?
Помагите решить задачу!Задан треугольник DEF. Угол D меньше угла F на 40 градусов а угол E меньше угла D в 3 раза. Найдите все углы треугольника . Какая сторона больше DE ИЛИ EF?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Пусть угол D =х,тогда угол F = х+40.,а угол Е = x/3.Сумма углов в треугольнике равна 180 градусов.получается х+х+40+x/3 = 180; 2х+x/3=140; (6х+х)/3=140; 7х=140*3; 7х=420; х=60.(угол D) угол F = 60+40=100 угол E = 60/3=20