Помгите пожалуйста!!!! 14-6х, если х=4;-2;-0,3;3/8

Помгите пожалуйста!!!! 14-6х, если х=4;-2;-0,3;3/8

Ответ(ы):

Ответил Гость:
14-6*4=-10 14-6*(-2)=26 14-6*(-0,3)=15,8 14-6*3/8=14-18/8=112-18=94
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