Помгите пожалуйста подбери проверочные слова и ваставь пропущенные буквы Е , И ил??,пч_ла_ ________,л_ сица-________, р_ка- ______, в_зу- _______,п_ла- _______,п-ро- _______,

Русский язык
Помгите пожалуйста подбери проверочные слова и ваставь пропущенные буквы Е , И ил??,пч_ла_ ________,л_ сица-________, р_ка- ______, в_зу- _______,п_ла- _______,п-ро- _______,
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Пчела - пчЁлы 2. Лисица - лИсы. 3. Река - рЕки 4. Возу - вОзит 5. Пила - пИлит 6. Перо - пЕрья Где перо я не так сильно поняла что вы написали, поэтому если не правильно, то вы знаете почему.
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