Помимо вод Мирового океана в состав гидросферы входят а) ледники и другие виды природных льдов б) поверхностные воды суши в) подземные воды г) все вышеперечисленное За ответ даю 40 баллов
Помимо вод Мирового океана в состав гидросферы входят а) ледники и другие виды природных льдов б) поверхностные воды суши в) подземные воды г) все вышеперечисленное За ответ даю 40 баллов
Ответ(ы):
Ответил Гость:
вопрос правильный? ледники относятся к поверхностным водам воды суши состоят из поверхностных и подземных вод ответ - г