Поммогите пожалуйста решить задачу. Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждой . Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили?
Математика
Поммогите пожалуйста решить задачу. Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждой . Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили?
Ответ(ы):
Гость:
15:3=5(б)всего 5*2=10(кг)помидор засолили
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