Поммогите пожалуйста решить задачу. Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждой . Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили?

Математика

Поммогите пожалуйста решить задачу. Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждой . Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили?

Автор: Гость