Поммогите пожалуйста решить задачу. Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждой . Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили?

Математика
Поммогите пожалуйста решить задачу. Засолили 15 кг огурцов в банках, по з кг в каждой, а помидоры в банках, по 2 кг в каждой . Число банок с огурцами и помидорами одинаковое. Сколько килограммов помидоров засолили?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
15:3=5(б)всего 5*2=10(кг)помидор засолили
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите плиз не могу понять какие части растения вегетативные а какие генератив??ые.
Ответить
Русский язык
Вставьте пропущенные буквы вместо точек: Ум...лять о пом...ощи
Ответить
Математика
Найти значение выражения 8-2+1-3= и еще 5+4-2+2=
Ответить
Английский язык
Подбери правильный ответ и запиши его в таблицу. A.was it warm yesterday? B.were you bored last night? C.was your mum tired yesterday? D.we...
Ответить
Русский язык
Помогите... №8. Из словосочетаний в задании 6 составь и запиши текст. Озоглавь его. №6. Словосочетание... Жаворонки-голосистые. День-теплый...
Ответить