Поможіть, будь ласка, скласти речення з цими фразеологізмами: 1. Дивитися крізь пальці. 2. Лізти поперед батька в пекло. 3. Пропустити мимо вух. 4. Пл ювати проти вітру

1.Учитель дивився крізь пальці навіть на їхнє жирування в класі. 2.Ми завжди ліземо поперед батька в пекло 3.Вона ніби зважує: відповідати на його питання чи пропустити повз вуха? 4.Мені