Поможіть!! скажіть будь ласка орфограми в словах: Оксанці,ручний,радісний,сходи,любиш,констрастний,серіал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БУДЬ ЛАСОЧКА))))
Разное
Поможіть!! скажіть будь ласка орфограми в словах: Оксанці,ручний,радісний,сходи,любиш,констрастний,серіал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БУДЬ ЛАСОЧКА))))
Ответ(ы):
Гость:
КонтрасТний
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