Поможіть!! скажіть будь ласка орфограми в словах: Оксанці,ручний,радісний,сходи,любиш,констрастний,серіал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БУДЬ ЛАСОЧКА))))

Разное

Поможіть!! скажіть будь ласка орфограми в словах: Оксанці,ручний,радісний,сходи,любиш,констрастний,серіал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БУДЬ ЛАСОЧКА))))

Автор: Гость