Поможіть укр.мову захарійчук. 57вправа30 сторінка????
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Поможіть укр.мову захарійчук. 57вправа30 сторінка????
Ответ(ы):
Гость:
Фантик працював у цирку.Сьогодні Фантик прокинувся в чудовому настрої.Він вирішив поїхати в місто й купити собі тростину.Зробив зарядку,почистив зуби,причесався і вийшов на вулицю. Фантик не впізнав вулиці.На паркані були намальовані дитячі малюнки.Тварини,дивні птахи та кіт із зеленими очима.Надивившись на малюнки,Фантик повернувся додому.Він забув купити те,за чим ішов у місто.
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