Поможіть укр.мову захарійчук. 57вправа30 сторінка????

Гость: Гость:

Фантик працював у цирку.Сьогодні Фантик прокинувся в чудовому настрої.Він вирішив поїхати в місто й купити собі тростину.Зробив зарядку,почистив зуби,причесався і вийшов на вулицю. Фантик не впізнав вулиці.На паркані були намальовані дитячі малюнки.Тварини,дивні птахи та кіт із зеленими очима.Надивившись на малюнки,Фантик повернувся додому.Він забув купити те,за чим ішов у місто.