Поможіть(дам 99 балів!) є займенники і треба скласти 3-4 речення з ними займенники: абищо, казна-хто, чий-небудь, хтозна-в-чому, дезким, чийсь, яка-небудь, щось, ніякий, ніскі льки, абикого, казна-чим, ні про кого, бу...

Поможіть(дам 99 балів!) є займенники і треба скласти 3-4 речення з ними займенники: абищо, казна-хто, чий-небудь, хтозна-в-чому, дезким, чийсь, яка-небудь, щось, ніякий, ніскі льки, абикого, казна-чим, ні про кого, будь-чому, будь-у-чому, дехто