Помоги айсулу записать имена существительные в два столбика по родам . Мощ..., реч.., еж..,сторож..,глуш..,этаж..,тиш..,нож...,теч..,чиж...,ключ...,рож...,туш...,меч...
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Помоги айсулу записать имена существительные в два столбика по родам . Мощ..., реч.., еж..,сторож..,глуш..,этаж..,тиш..,нож...,теч..,чиж...,ключ...,рож...,туш...,меч...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мощь, речь.тишь,течь.рожь,тушь( краска для ресниц). Еж,сторож,этаж,нож,чиж,меч, туш( марш музыкальный)
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