Помоги айсулу записать имена существительные в два столбика по родам . Мощ..., реч.., еж..,сторож..,глуш..,этаж..,тиш..,нож...,теч..,чиж...,ключ...,рож...,туш...,меч...

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Помоги айсулу записать имена существительные в два столбика по родам . Мощ..., реч.., еж..,сторож..,глуш..,этаж..,тиш..,нож...,теч..,чиж...,ключ...,рож...,туш...,меч...

Автор: Гость