Помоги ещё Петя живет на. Даче . Ему нужно попасть на прием к врачу в среду в 12:00.от дачного поселкадо железнодорожной станцииходит автобус ,а затем электричка до города. У пети есть расписание рейсов автобусов и электричек...

Математика

Помоги ещё Петя живет на. Даче . Ему нужно попасть на прием к врачу в среду в 12:00.от дачного поселкадо железнодорожной станцииходит автобус ,а затем электричка до города. У пети есть расписание рейсов автобусов и электричек . Омогите пете определить время выхода из дома рейсы на автобус и на электричку . Известно , что автобус идет по железной стации 20 мин,а электричка до города -45мин,.петя проходит путь от дачи до автобусной остановки за 10мин ,а от вокзала до поликлиники за 15мин.

Автор: Гость