Помоги мне пожалуйста!!! 1.составными сказуемыми называют такие сказуемые в которых ...2. составным глагольным сказуемым называется такое сказуемое в котором...3.В роли вс помогательных глаголов могут выступать глагол...

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Помоги мне пожалуйста!!! 1.составными сказуемыми называют такие сказуемые в которых ...2. составным глагольным сказуемым называется такое сказуемое в котором...3.В роли вс помогательных глаголов могут выступать глаголы:...
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Составными сказуемыми называются такие сказуемые, в которых лексическое и грамматическое значения выражаются в разных словах. Ср.: На второй день щегол запел.— На второй день щегол начал петь.
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