Помоги Незнайке распределить следующие слова на две группы. Укажи, чем похожи слова в каждой группе? Сад, сады, лист, листы, дождь, дожди, плот, плоты, мост, мосты, шаг, шаги.
Помоги Незнайке распределить следующие слова на две группы. Укажи, чем похожи слова в каждой группе? Сад, сады, лист, листы, дождь, дожди, плот, плоты, мост, мосты, шаг, шаги.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1 группа сад, лист, дождь, плот, мост, шаг. 2 группа сады, листы, дожди, плоты, мосты, шаги. во второй группе добавили окончание -Ы,-И.