Помоги пожалуйстаОчень срочно Названия государств Зарубежной Европы – лидеров в мировом промышленном производстве. По производству какой продукции л идирует каждое из этих государств?

В Европе промышленное лидерство по всем параметрам занимает Германия. Она занимается производством машин и оборудования, как промышленного, так и бытового (автоконцерны Мерседес, Фольксваген, Bosch, Siemens и др), развит агропромышленный комплекс, химическое производство и сфера услуг. Также "локомотивами" Европы можно назвать Англию и Францию. Пару слов о Франции: Airbus - линейка самолетов, производство которых сосредоточено во Франции. Также Франция — один из крупнейших в мире производителей химической и нефтехимической продукции, чёрных и цветных металлов. Большой известностью на мировом рынке пользуются французская одежда, обувь, ювелирные изделия, парфюмерия и косметика, коньяки