Помоги пожалуйста,пишу олимпиаду по истории! Основу религиозных верований инков составлял культ: а)Ветра; б)Солнца; в)Луны; г)Земли

История
Помоги пожалуйста,пишу олимпиаду по истории! Основу религиозных верований инков составлял культ: а)Ветра; б)Солнца; в)Луны; г)Земли
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Ответ(ы):
Гость:
Основу религиозных верований инков составлял культ солнца
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