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помоги СРОЧНО 7,1+х=-1,8
помоги СРОЧНО 7,1+х=-1,8
Ответ(ы):
Ответил Гость:
7,1+x=-1,8 x=-1,8-7,1 x=-8,9 Проверка: 7,1+(-8,9)=-1,8 -1,8=-1,8
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