Помогииите пожаалуйста((Москва -река, М.М.Пришвина вопрос:Какая фигура речи лежит в основе противопоставления реки Москвы в деревне Дунино и в городе Москве,чужих стран и родной деревни? Приведите примеры её использо...

Помогииите пожаалуйста((Москва -река, М.М.Пришвина вопрос:Какая фигура речи лежит в основе противопоставления реки Москвы в деревне Дунино и в городе Москве,чужих стран и родной деревни? Приведите примеры её использования.

Антитеза Зачитываются отрывки, в которых противопоставляется река в городе Москве и река в Дунине, где описываются чужие страны и родная деревня. Не знаю, где этот отрывок, к сожалению.