Помогииите, пожалуйста Первое число больше второго на 5, а 40%первого числа больше, чем 30%второго, на 4,5. Найдите первое число. Ответы: 1)30 2)40 3)35 3)33

Алгебра
Помогииите, пожалуйста Первое число больше второго на 5, а 40%первого числа больше, чем 30%второго, на 4,5. Найдите первое число. Ответы: 1)30 2)40 3)35 3)33
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х первое число х-5 второе 0,4х-0,3(х-5)=4,5 0,4х-0,3х+1,5=4,5 0,1х=3 х=30 первое 30-5=25 второе
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