Помогииите, пожалуйста Первое число больше второго на 5, а 40%первого числа больше, чем 30%второго, на 4,5. Найдите первое число. Ответы: 1)30 2)40 3)35 3)33

Алгебра

Помогииите, пожалуйста Первое число больше второго на 5, а 40%первого числа больше, чем 30%второго, на 4,5. Найдите первое число. Ответы: 1)30 2)40 3)35 3)33

Автор: Гость