Помогит :((((((((((((((((
Математика
Помогит :((((((((((((((((
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
( x/(xy-y²) ) / ( 2/(x²-y²) ) = ( x/y*(x-y) ) / ( 2/(x-y)*(x+y) ) = = ( x*(x+y) ) / (2*y) = (x²+xy) / (2*y) Если x= 1.1, a y= -0.5, то (x²+xy) / (2*y) = ( 1,1²+1,1*(-0,5) ) / ( 2*(-0,5) )= = (1,21-0,55) / (-1) = -0,66 Ответ: -0,66
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