Помогите!!! 1) Автомобиль проехал 178,5 км истратив 15 л бензина. Какое расстояние проедет автомобиль на полном баке бензина (40л) если бы условия движения остались прежними. 2) Всё сваренное варенье разложили в 60 банок по ...

Математика
Помогите!!! 1) Автомобиль проехал 178,5 км истратив 15 л бензина. Какое расстояние проедет автомобиль на полном баке бензина (40л) если бы условия движения остались прежними. 2) Всё сваренное варенье разложили в 60 банок по 250 мл. Сколько для этого потребуется банок вместительностью 200 мл, 300 мл. Не забудьте написать пропорцию!!!!!!!
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