Помогите 1. Инициативную хозяйственную деятельность человека, осуществляемую на свой риск в рамках закона, направленную на получение прибыли, называют 1) предпринимательством 2) коммуникацией 3) производством 4) творче...

Обществознание

Помогите 1. Инициативную хозяйственную деятельность человека, осуществляемую на свой риск в рамках закона, направленную на получение прибыли, называют 1) предпринимательством 2) коммуникацией 3) производством 4) творчеством 2. Цена коробки конфет 150 рублей. Какую функцию денег иллюстрирует данный пример? 1) Средство платежа 2) Средство обмена 3) Мера стоимости 4) Средство накопления 3. Что из перечисленного ниже, в первую очередь, влияет на размер заработной платы конкретного работника? 1) Стоимость потребительских товаров 2) Стабильность цен на товары и услуги 3) Квалификация и трудолюбие работника 4) Степень социальной мобильности работника 4. В стране Z с доходов граждан взимается 20% подоходный налог. Объектом налогов является 1) заработная плата 2) налогоплательщик 3) предприятие 4) налоговая служба 5. Государство в условиях рыночной экономики выполняет различные функции. Что относится к социальной поддержке населения? 1) Строительство дорог и мостов 2) Выплата пенсий и пособий 3) Принятие Гражданского кодекса 4) Введение в оборот новой денежной купюры 6. Верны ли следующие суждения о налогах? А. Налоги –основная статья расходов государства. Б. Уплата налогов – обязанность всех участников экономической деятельности 1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 7. Верны ли следующие суждения о деньгах? А. Деньги являются мерой стоимости всех экономических благ. Б. Роль денег могут исполнять различные вещи, иные вещные права. 1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 8. Верны ли следующие суждения о роли государства в рыночной экономике? А. Государственное регулирование экономики невозможно без общеобязательного плана экономического развития. Б. Государство регулирует рынок при помощи системы правовых норм. 1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны 9. Прочитайте приведенный текст, каждое предложение которого отмечено буквой. (А) В официальном перечне профессий рабочих и служащих зафиксировано более 6000 профессий. (Б) Практически ежедневно появляются новые профессии. (В) Скорее всего, с каждым годом молодым людям всё труднее будет определить направление своей профессиональной деятельности. Определите, какие положения текста. 1) отражают факты 2) выражают мнения 10. В приведенном списке указаны черты сходства и отличия прямых налогов от косвенных. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 1) Поступление в государственный бюджет 2) Включены в цену товаров и услуг 3) Взимаются с граждан и фирм 4) Представлены акцизами, таможенными сборами Черты сходства Черты различия Полученную последовательность цифр запишите. 11. Структура общества представлена социальными группами в многообразии их связей. Какая социальная группа выделена по территориальному признаку? 1) пассажиры 2) женщины 3) горожане 4) башкиры 12. Какая социальная роль может исполняться как ребёнком, так и взрослым? 1) избиратель 2) военнослужащий 3) отец семейства 4) наследник 13. Родители говорят своему сыну: «Во время разговора нельзя перебивать другого человека». Это пример 1) традиций 2) народной мудрости 3) норм морали 4) правил этикета 14.Борис живет с родителями и дедушкой. Он учится в 4 классе. Сравните две малые группы, упомянутые в условиях задания, - семью и школьный класс. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 1) Общность интересов 2) Ведение совместного хозяйства 3) Кровнородственная связь 4) Прямые личные контакты Черты сходства Черты различия Полученную последовательность цифр запишите.

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