Помогите!! 1. На одном и том же рисунке построить графики функций: 1. На одном и том же рисунке построить графики функций: а) у= -4 б) у= -2 в) у=0 г) у=2 д) у=4 2. На одном и том же рисунке построить графики функц...

Помогите!! 1. На одном и том же рисунке построить графики функций: 1. На одном и том же рисунке построить графики функций: а) у= -4 б) у= -2 в) у=0 г) у=2 д) у=4 2. На одном и том же рисунке построить графики функций: а) у=х/4 б) у=х/2 в) у=х г) у=2х д) у=4х