помогите . 1. напишите существительные образованные с помощью суффикса -щик- от слов - мороженое временный сменять оценивать керосин бетон . 2. почему в образованных словах мягкость согласного на письме перед суффикс...

помогите . 1. напишите существительные образованные с помощью суффикса -щик- от слов - мороженое временный сменять оценивать керосин бетон . 2. почему в образованных словах мягкость согласного на письме перед суффиксом не обозначается (то есть не пишется ь) ? срочно надо помогите , у меня еще много уроков