Помогите! 1, расскажите своими словами что такое природа 2, приведите примеры, доказывающие что живая и не живая природа взаимосвязана, 3, допишите определение : явление п рироды - это 4, расскажите как человек вли...

1. Природа--это всё что нас окружает. Будь то бактерии которые не видны не вооруженным взглядом, или вселенная, которая очень большая--большую часть которой мы не видим(тёмная материя). Она бывает живой(птицы, животные и т.д.), неживой(камни, горы, солнце и др.) 2. Примеры: растения не могут жить без воды, люди, животные, растения, да и всё живое не могло бы жить без воды, солнца, кислорода! Мы зависим от неживой природы! 3.Явления природы – это физические явления, в результате которых происходят изменения в живой или неживой природе. Дождь, снегопад, радуга и т. д.. Они классифицируются по характеру воздействия, происхождению, продолжительности, регулярности действия, масштабу распространения. 4. К сожалению, человек очень часто портит природу-загрязняя её химическими веществами; Очень много русурсов потребляет(золото, нефть), а природа восстановиться просто не успевает!!! Так человк очень сильно вредит ей! 5. Стараться следить за тем чтобы не выбрасывать мусор куда попало, не бить деревья когда находишься в лесу, парке! и вообще делать всё что в твоих, моих, наших, силах!!!