Помогите! 1. Сколько единиц каждого разряда в числе 591 000? 407 000? 820 000? 2. Замени данн??е числа суммой разрядных слагаемых: 365 000, 29 000, 209 000, 290 000.
Математика
Помогите! 1. Сколько единиц каждого разряда в числе 591 000? 407 000? 820 000? 2. Замени данн??е числа суммой разрядных слагаемых: 365 000, 29 000, 209 000, 290 000.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500,90,1;400,7;800,20; 2) 300000+60000+5000; 20000+9000; 200000+9000; 200000+90000;
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