Помогите!!!! 1.В каком слове ударение падает на первый слог: а) иконопись; б) искристый; в) звонит; г) квартал. 2. В каком ряду НЕ ВСЕ слова однокоренные (родственные): а) яства – сыроежка – тунеядец – надоело; б) врем...

Русский язык

Помогите!!!! 1.В каком слове ударение падает на первый слог: а) иконопись; б) искристый; в) звонит; г) квартал. 2. В каком ряду НЕ ВСЕ слова однокоренные (родственные): а) яства – сыроежка – тунеядец – надоело; б) время – оборотень – сверток – веретено; в) природа – огород – урожай – народ; г) сажать – осаждать – сосед – наседка. 3. Какое слово является иноязычным по происхождению: а) сноровка; б) сарафан; в) удручать; г) ужин. 4. Восстановите «спрятанные» в указанных предложениях фразеологизмы: а) молчать как рыба об лед б) яйца от курицы недалеко падают в) держать порох в пороховницах сухим г) бодливый корове не все масленица 5. Слово НЕВЕСТА этимологически связано с глаголом: а) вести; б) ведать; в) цвести; г) вести. 6. В каком из рекламных слоганов допущена орфографическая ошибка: а) «Колобок» — на масле печён, на сметане мешен. б) «Пикник» — замешан и завернут. в) «Марс» поддержит тебя в течение дня! г) «Ролтон» всегда приходит вовремя! 7. В каком сочетании есть грамматическая ошибка: а) по окончанию школы; б) согласно приказу; в) вопреки мнению большинства; г) несмотря на обстоятельства. 8. Только одной частью речи может быть слово: а) сквозь; б) меньше; в) около; г) впереди. 9. В каком предложении слово «соседский» употреблено правильно? а) Летом на даче я дружу с соседскими детьми. б) Продукты завезли в соседский магазин. в) Мы живем дружно с соседскими странами. г) Мы собираем грибы в соседском лесу. 10. В каком сочетании нет грамматической ошибки? а) безводное Гоби; б) красивое бра; в) умные жюри; г) крепкое кофе. 11. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется одно – Н – а) вяз…ая кофточка, плете…ая корзина, подков…ая лошадь; б) книги прочита…ы, глинян…ая чашка, коше…ые луга; в) говорим взволнова…о, серебря…ое кольцо, купле…ый подарок; г) работа представле…а, краше…ый суриком пол; ледя…ая горка. 12. Сколько обстоятельств образа действия в предложении «Лучше сидеть сложа руки, чем делать спустя рукава, кое – как? а) одно: в) три; б) два; г) ни одного. 13. Какие знаки препинания и на месте каких цифр должны стоять в предложении. Когда (1) тебя (2) мой милый друг (3) нет рядом со мной (4) жизнь (5) словно (6) замирает (7) и все вокруг становится немилым?

Автор: Гость