Помогите 1 задание Уравнения х+3 *25=87 8 *17-х=107 555:5-х=74 2х+87=93 3*[35-х]=63 [120-х];13=8 2 ??адание Подберите выражения ,значения которых делятся :1} на 14; 2} на 12; 3} на 19.Найдите значения частного : 1)...

Математика

Помогите 1 задание Уравнения х+3 *25=87 8 *17-х=107 555:5-х=74 2х+87=93 3*[35-х]=63 [120-х];13=8 2 ??адание Подберите выражения ,значения которых делятся :1} на 14; 2} на 12; 3} на 19.Найдите значения частного : 1) 191919+38 2)121212+60 3)840840+70 4)140140+42 5)363636+72 6)575757+95

Автор: Гость