Помогите 1 задание Уравнения х+3 *25=87 8 *17-х=107 555:5-х=74 2х+87=93 3*[35-х]=63 [120-х];13=8 2 ??адание Подберите выражения ,значения которых делятся :1} на 14; 2} на 12; 3} на 19.Найдите значения частного : 1)...
Математика
Помогите 1 задание Уравнения х+3 *25=87 8 *17-х=107 555:5-х=74 2х+87=93 3*[35-х]=63 [120-х];13=8 2 ??адание Подберите выражения ,значения которых делятся :1} на 14; 2} на 12; 3} на 19.Найдите значения частного : 1) 191919+38 2)121212+60 3)840840+70 4)140140+42 5)363636+72 6)575757+95
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. х+3*25=87 х+75=87 х=87-75 х=12 8*17-х=107 136-х=107 136-107=х х=29 555:5-х=74 111-х=74 111+74=х Х=185 2х+87=93 2х=93-87 2х=6 Х=6:2 Х=3 3*(35-х)=63 105-3х=63 105-63=3х 42=3х Х=42:3 Х=14 (120-х):13=8 120-х=8*13 120-х=104 Х=120-104 Х=16
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