Помогите !!! 10 балов ))))

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Интересно- проверочное слово интересен Давно- проверочное слово давний Известно- проверочное слово известен ( или родственное слово известие) Зовут- проверочное слово зов Будет- словарное слово( нужно запомнить!) Любишь- проверочное слово любить. Братца- проверочное слово брат. Разобраться- про правилу тся ться. Что делать? Что сделать? Если в вопросе есть мягкий знак то пишем его, если нет, то не пишем. Завтра- словарное слово ( нужно запомнить!) Поеду- проверочное слово поезд. Беседу- словарное слово( нужно запомнить!) Скажет- правило, жи ши пиши с буквой и. Порычите- приставка по. Попросит- проверочное слово просить. Помычите- приставка по. Пошипите- приставка по. Пожужжите- приставка по. Язык- словарное слово( нужно запомнить!) Покажите- проверочное слово показ. Хорошо- словарное слово ( нужно запомнить!) Беседа- словарное слово ( нужно запомнить!) Глаголы- пошипите, порычите, пожужжите, помычите, покажите. 2- е лицо, мн. Число.- пошипите, пожужжите, помычите, покажите., порычите.( вроде ничего не меняется)