Помогите! 10 достопримечательностей Англии 5 Уэльс 5 Шотландии 5 Северной Ирландии

Помогите! 10 достопримечательностей Англии 5 Уэльс 5 Шотландии 5 Северной Ирландии

Ответ(ы):

Ответил Гость:
и про Англию нечего не было ты просто изменила вопрос
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