ПОМОГИТЕ! 1)Какое из приведенных определений наиболее точно раскрывает понятие "унитарное государство"? а) государство, управляемое из одного центра; б) государство, имеющ ее в своем составе самоуправляющиеся территор...

ПОМОГИТЕ! 1)Какое из приведенных определений наиболее точно раскрывает понятие "унитарное государство"? а) государство, управляемое из одного центра; б) государство, имеющ ее в своем составе самоуправляющиеся территории; в) союз государств. 2)Выберите области, которые являются основой экономики в постиндустриальной стране: а) горно - добываемой промышленность; б) высокотехнологичные отрасли промышленности; в) наука и высшее образование г) туристско - рекреационная деятельность; д) сельское хозяйство.