Помогите! 1)кто такие индоевропейцы? каких точек зрения о месторасположении прародины индоевропейцев придерживаются ученые? при ответе используйте карту 2)проследите по карт е расселение индоевропейцев на просторах ев...

Помогите! 1)кто такие индоевропейцы? каких точек зрения о месторасположении прародины индоевропейцев придерживаются ученые? при ответе используйте карту 2)проследите по карт е расселение индоевропейцев на просторах евразии

Хз,сорри:(Блин символов не хвататет ,бесит) а и а и а и а иа и а и а и и а