Помогите 2 сделать плиз
Геометрия
Помогите 2 сделать плиз
Ответ(ы):
Гость:
Должно быть 25 формула : S=1/2*a*b*sin альфа s=1/2*10*10*sin150 sin150=1/2 s=1/2*10*10*1/2=25
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