Помогите 2 задачи 1) если рабочий будет делать в день 18 деталей то он выполнит задание за 9 дней На сколько больше деталей он должен делать в день чтобы выполнить задание за 6 дней? 2) поезд прошел 484 километров после этого...

Математика
Помогите 2 задачи 1) если рабочий будет делать в день 18 деталей то он выполнит задание за 9 дней На сколько больше деталей он должен делать в день чтобы выполнить задание за 6 дней? 2) поезд прошел 484 километров после этого ему осталось пройти до места назначения в 2 раза меньше расстояния Сколько всего километров должен пройти поезд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первой задаче на 3 а второю не пойму пока. подожди я подумаю
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