Помогите 2 задачи срочно. 1) если рабочий будет делать в день 18 деталей то он выполнить задание за 9 дней На сколько больше деталей он должен делать в день чтобы выполнить задание за 6 дней? 2) поезд прошел 484 километров посл...
Математика
Помогите 2 задачи срочно. 1) если рабочий будет делать в день 18 деталей то он выполнить задание за 9 дней На сколько больше деталей он должен делать в день чтобы выполнить задание за 6 дней? 2) поезд прошел 484 километров после этого ему осталось пройти до места назначения в 2 раза меньше расстояния Сколько всего километров должен пройти поезд?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(18×9):6=162/6=27 #2 484+484:2=484+242=726
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