Помогите 2 задачи срочно. 1) если рабочий будет делать в день 18 деталей то он выполнить задание за 9 дней На сколько больше деталей он должен делать в день чтобы выполнить задание за 6 дней? 2) поезд прошел 484 километров посл...

Математика

Помогите 2 задачи срочно. 1) если рабочий будет делать в день 18 деталей то он выполнить задание за 9 дней На сколько больше деталей он должен делать в день чтобы выполнить задание за 6 дней? 2) поезд прошел 484 километров после этого ему осталось пройти до места назначения в 2 раза меньше расстояния Сколько всего километров должен пройти поезд?

Автор: Гость