Помогите,300*900,70*9000,250*200-7020:4. ЭТО ДЛЯ ВАС ПРОСТО Я ЭТО РЕШИЛА И ВАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 60 ??АЛЛОВ.

Математика
Помогите,300*900,70*9000,250*200-7020:4. ЭТО ДЛЯ ВАС ПРОСТО Я ЭТО РЕШИЛА И ВАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 60 ??АЛЛОВ.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
300*900=270000 70*9000=630000 250*200=50000-1755=48245
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Характер береговой линии африки
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить номер 12,первый столбик!
Ответить
Геометрия
Вычислить площадь параллелограмма ABCD , если AB=BD=20 см ,AD=16 см
Ответить
Литература
В рассказе А.П. Чехова "мальчики" Володя с другом мечтают сбежать в Америку, но из з??тея не удается: мальчиков задерживают в городе и возвращают д...
Ответить
Информатика
Почему программам для доступа к устройствам нужны драйверы? Помогите! Заранее благодарю!
Ответить