Помогите,300*900,70*9000,250*200-7020:4. ЭТО ДЛЯ ВАС ПРОСТО Я ЭТО РЕШИЛА И ВАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 60 ??АЛЛОВ.

Математика

Помогите,300*900,70*9000,250*200-7020:4. ЭТО ДЛЯ ВАС ПРОСТО Я ЭТО РЕШИЛА И ВАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 60 ??АЛЛОВ.

Автор: Гость