Помогите,300*900,70*9000,250*200-7020:4. ЭТО ДЛЯ ВАС ПРОСТО Я ЭТО РЕШИЛА И ВАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 60 ??АЛЛОВ.
Математика
Помогите,300*900,70*9000,250*200-7020:4. ЭТО ДЛЯ ВАС ПРОСТО Я ЭТО РЕШИЛА И ВАМ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 60 ??АЛЛОВ.
Ответ(ы):
Гость:
300*900=270000 70*9000=630000 250*200=50000-1755=48245
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