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Помогите: 54•3(в -3 степени)
Помогите: 54•3(в -3 степени)
Ответ(ы):
Ответил Гость:
54*(-27)=-1539 как то так
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