ПОМОГИТЕ АДМИНЫ ПОЖАЛУЙСТА 1. Докажите что (x+2)(x-5)gt;(x+4)(x-7). 2.Известно что -12

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ПОМОГИТЕ АДМИНЫ ПОЖАЛУЙСТА 1. Докажите что (x+2)(x-5)gt;(x+4)(x-7). 2.Известно что -12

Автор: Гость