ПОМОГИТЕ АДМИНЫ ПОЖАЛУЙСТА 1. Докажите что (x+2)(x-5)gt;(x+4)(x-7). 2.Известно что -12
Разное
ПОМОГИТЕ АДМИНЫ ПОЖАЛУЙСТА 1. Докажите что (x+2)(x-5)gt;(x+4)(x-7). 2.Известно что -12
Ответ(ы):
Гость:
(x+2)(x-5)>(x+4)(x-7) x-5x+2x-10>x-7x+4x-28 x-3x-10>x-3x-28 -10>-28
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