Помогите, Алгебра 1. Найти неизвестный член пропорции: х:7 = 9:3 2. Решить уравнение: 1) 10(2х-1) -9 (х-2) +4(5х+8) = 71 2) 7-х(3+х) = (х+2)(5-х)
Алгебра
Помогите, Алгебра 1. Найти неизвестный член пропорции: х:7 = 9:3 2. Решить уравнение: 1) 10(2х-1) -9 (х-2) +4(5х+8) = 71 2) 7-х(3+х) = (х+2)(5-х)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1. Найти неизвестный член пропорции: х:7 = 9:3 3x = 7*9 x = (7*9)/3 x = 7*3 x = 21 2. Решить уравнение: 1) 10(2х-1) -9 (х-2) +4(5х+8) = 71 20x - 10 - 9x + 18 + 20x + 32 = 71 31x = 31 x = 1 2) 7-х(3+х) = (х+2)(5-х) 7 - 3x - x² = 5x - x² + 10 - 2x 6x = - 3 x = - 3/6 x = - 0,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Какие ьеретории были иследованы испанцами,французами,англичанами,русскими?В как??х названиях отражены их имена.
Литература