Помогите , алгебра !!! С обьяснением Дам 20 баллов На рис. 16 изображены графики функц??й у = 3x:, у = -3х, у = х + 3. Укажите, какая формула соответствует тому или иному графику.

Алгебра
Помогите , алгебра !!! С обьяснением Дам 20 баллов На рис. 16 изображены графики функц??й у = 3x:, у = -3х, у = х + 3. Укажите, какая формула соответствует тому или иному графику.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) y=-3x 2) y=x+3 3) y=3x
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