Помогите , алгебра !!! С обьяснением Дам 20 баллов На рис. 16 изображены графики функц??й у = 3x:, у = -3х, у = х + 3. Укажите, какая формула соответствует тому или иному графику.

Алгебра

Помогите , алгебра !!! С обьяснением Дам 20 баллов На рис. 16 изображены графики функц??й у = 3x:, у = -3х, у = х + 3. Укажите, какая формула соответствует тому или иному графику.

Автор: Гость