Помогите быстро!!!! Броуновским движением можно считать 1 процесс растворения поваренной соли в воде 2 беспорядочное движение мошек роящихся вечер ом под фонарем 3 беспорядочное движение микроскопических капел...

Помогите быстро!!!! Броуновским движением можно считать 1 процесс растворения поваренной соли в воде 2 беспорядочное движение мошек роящихся вечер ом под фонарем 3 беспорядочное движение микроскопических капелек жира в молоке 4 проникновение кислорода в глубинные слои водоема