Помогите быстро пожалуйста Чистопородный чёрный комолый (безрогий) бык скрещив??ется с красными рогатыми коровами. Какими будут гибриды? Каким окажется следующее поколение, полученное от скрещивания этих гибридов между собо...

Биология
Помогите быстро пожалуйста Чистопородный чёрный комолый (безрогий) бык скрещив??ется с красными рогатыми коровами. Какими будут гибриды? Каким окажется следующее поколение, полученное от скрещивания этих гибридов между собой, если известно, что комолость доминирует над рогатостью, а чёрная масть – над красной, причём гены обоих признаков находятся в разных парах хромосом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача на дигибридное скрещивание с применеием первого, второго и третьего законов Менделя.  Дано:  А - чёрный цвет  а - красный цвет  В - комолость  в - рогатость  ♂ - ААВВ - чистопородный комолый чёрный бык  ♀ - аавв - красные рогатые коровы  _______________  Найти: F1, F2  1. по первому закону Менделя все гибриды первого поколения будут единообразны:  Р: ♂ ААВВ х ♀ аавв  G: АВ __ ав  F1: АаВв - черные комолые  2. по второму и третьему законам Менделя рассчитываем (там нужно чертить решётку Пеннета, я её упущу - если нужно, посмотрите в учебнике на примере гороха)  Р: ♂ АаВв х ♀ АаВв  G: АВ, Ав, аВ, ав ___ АВ, Ав, аВ, ав  F1: 9 А_В_ - чёрные комолые  3 А_вв - чёрные рогатые  3 ааВ_ - красные комолые  1 аавв - красные рогатые  Ответ: в первом поколении все потомки будут чёрными комолыми; во втором поколении произойдёт расщепление признаков 9:3:3:1. (см. выше)
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