Помогите быстро пожалуйста Чистопородный чёрный комолый (безрогий) бык скрещив??ется с красными рогатыми коровами. Какими будут гибриды? Каким окажется следующее поколение, полученное от скрещивания этих гибридов между собо...

Гость: Гость:

Задача на дигибридное скрещивание с применеием первого, второго и третьего законов Менделя. Дано: А - чёрный цвет а - красный цвет В - комолость в - рогатость ♂ - ААВВ - чистопородный комолый чёрный бык ♀ - аавв - красные рогатые коровы _______________ Найти: F1, F2 1. по первому закону Менделя все гибриды первого поколения будут единообразны: Р: ♂ ААВВ х ♀ аавв G: АВ __ ав F1: АаВв - черные комолые 2. по второму и третьему законам Менделя рассчитываем (там нужно чертить решётку Пеннета, я её упущу - если нужно, посмотрите в учебнике на примере гороха) Р: ♂ АаВв х ♀ АаВв G: АВ, Ав, аВ, ав ___ АВ, Ав, аВ, ав F1: 9 А_В_ - чёрные комолые 3 А_вв - чёрные рогатые 3 ааВ_ - красные комолые 1 аавв - красные рогатые Ответ: в первом поколении все потомки будут чёрными комолыми; во втором поколении произойдёт расщепление признаков 9:3:3:1. (см. выше)