ПОМОГИТЕ!!! Что(бы) и..бежать такой(же) (не)пр..ятной сцены ра..тавания при которой снов.. могли повторит..ся слёзы и упрёки и жалобы Калинович выехал очень рано в (пол)пятого утра. От..ехав от дома он как(буд)то почу..ствовал...

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ПОМОГИТЕ!!! Что(бы) и..бежать такой(же) (не)пр..ятной сцены ра..тавания при которой снов.. могли повторит..ся слёзы и упрёки и жалобы Калинович выехал очень рано в (пол)пятого утра. От..ехав от дома он как(буд)то почу..ствовал себя свободным как прежде и облегч..н..о вздохнул завид..в полосатый шлагбаум на окраин.. . Дорога ровная и гладкая (по)преж..нему бойко бежала за окном к..реты утрен..ий воздух был чист и свеж.. . Калиновичу вдру.. пок..залось что все его (не)пр..ят-ности закон..ч..лись и что всё плохое ун..жения (не)уряд..ц.. нищ..та осталось в прошлом. Окон..чательно ра..тавшись с городскими з..ботами он радос..но смотрел (по)сторонам. Со..нце подн..маясь всё выше обливало (нежно)розовым светом окрес..ности колосилась (в)дали густая ж..лтая рож.. а (с)прав.. от дорог.. бе..пр..стан..о покрик..вал какой(то) мужич..нка (по)вид..мому понукавший лошадей. Спускаясь с каменистой горы кучер пр..тормозил но (не)смотря на это его седок всё(таки) пережил (не)сколько (не)приятных минут. (В)скоре начался лес (при)чём (на)столько густой что в (не)которых местах дневной свет (едва)едва пр..никал скво..ь ветви. Боже мой какая благодать вздохнул Калинович. Дорогу поч..ти сплош.. стали перес..кать корни дерев..ев и (по)середине её забл..стели как кусочки р..збитого зеркала длин..ые лужи п..крытые плес..н..ю.

Автор: Гость