Помогите:::Что выгоднее купить на 240руб.: 12 упаковок печенье по 500г. в каждой или печ??нья на вес по цене 48руб/кг? дам 20 балов
Математика
Помогите:::Что выгоднее купить на 240руб.: 12 упаковок печенье по 500г. в каждой или печ??нья на вес по цене 48руб/кг? дам 20 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)12*500=6000(г)=6кг 2)240:48=5(кг) ответ:выгоднее покупать печенье в упаковках
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