Помогите:::Что выгоднее купить на 240руб.: 12 упаковок печенье по 500г. в каждой или печ??нья на вес по цене 48руб/кг? дам 20 балов

Математика

Помогите:::Что выгоднее купить на 240руб.: 12 упаковок печенье по 500г. в каждой или печ??нья на вес по цене 48руб/кг? дам 20 балов

Автор: Гость