Помогите,даю 30б Отметьте в узлах клеток 8 точек А В С D E F G и H так,чтобы они были вершинами трех прямоугольников для которых верны следующие утверждения: Площадь прямоугольника ABCD равна 14 клеткам Площадь прямоугольник...

Алгебра
Помогите,даю 30б Отметьте в узлах клеток 8 точек А В С D E F G и H так,чтобы они были вершинами трех прямоугольников для которых верны следующие утверждения: Площадь прямоугольника ABCD равна 14 клеткам Площадь прямоугольника ABEF равна 21 клеткам Площадь прямоугольника CEGH равна 35 клеткам
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все углы прямые, если что)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Угадайте два уровнения -5+y=-19
Ответить
Русский язык
Составить предложение волчий аппетит
Ответить
Қазақ тiлi
Ответ на вопрос Сен не сатып аласың?
Ответить
История
Кому подчинялась Русская православная церковь?
Ответить
Химия
ДАЮ 80 БАЛЛОВ ЗА ЗАДАЧУ. ИЛИ 10, ИЛИ 11
Ответить