Помогите,даю 30б Отметьте в узлах клеток 8 точек А В С D E F G и H так,чтобы они были вершинами трех прямоугольников для которых верны следующие утверждения: Площадь прямоугольника ABCD равна 14 клеткам Площадь прямоугольник...
Алгебра
Помогите,даю 30б Отметьте в узлах клеток 8 точек А В С D E F G и H так,чтобы они были вершинами трех прямоугольников для которых верны следующие утверждения: Площадь прямоугольника ABCD равна 14 клеткам Площадь прямоугольника ABEF равна 21 клеткам Площадь прямоугольника CEGH равна 35 клеткам
Ответ(ы):
Гость:
Все углы прямые, если что)
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