Помогите!!!!! Даю 35 Нужно написать сочинение по стихотворению Ахматовой или Цвета??вой,о любви!!

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Стихотворение «Я не любви твоей прошу…», написанное в 1914 году, трудно отнести к какому-либо жанру поэзии. На первый взгляд, кажется, что это стихотворение о любви, однако здесь сильно проявляется и тема поэта, творчества. Уже из первых строк мы понимаем, что лирическую героиню покинул ее возлюбленный. Более того, он предпочел ей другую. Эта «другая», по мнению героини, сама я обыкновенная, «пустая». Она во всем проигрывает лирической героине. Недаром поэтесса использует для характеристики невесты своего бывшего возлюбленного эпитеты «дурочка» и «подруга милая», наполненные иронии. Однако главное место в этом стихотворении занимает образ самой героини. Он как бы раздваивается: с одной стороны, это образ покинутой женщины, с другой – образ поэта, творца. Мы видим, что героиня как покинутая возлюбленная – это мудрая женщина, не таящая обиды на когда-то любимого человека. Но мы понимаем, что ей пришлось многое пережить и много перестрадать, чтобы прийти к такому состоянию – принятия и смирения: Я не любви твоей прошу. Она теперь в надежном месте. Поверь, что я твоей невесте Ревнивых писем не пишу. Сохранять чувство собственного достоинства героине помогает ее творческий дар, осознание того, что она Поэт. Именно творчество наполняет ее жизнь смыслом, позволяет понимать, что все потери в ее жизни – это пустяк по сравнению с тем, что у нее есть Конечно, женщину-поэта любить непросто. Однако отношения с ней не идут ни в какое сравнение с любовью к самой обычной, серой, «такой, как все»: Когда же счастия гроши Ты проживешь с подругой милой И для пресыщенной души Все станет сразу так постыло… И героиня уверена, что ее бывший возлюбленный поймет свою ошибку, но уже будет поздно – она не примет его назад. Герой сделала выбор – в сторону обыденного, прозаического счастья. Так пусть он будет «счастливо до конца» - лирическая героиня ничем ему не сможет помочь. Горько и иронично она заявляет: В мою торжественную ночь Не приходи. Тебя не знаю. И чем могла б тебе помочь? От счастья я не исцеляю. После разрыва отношений героиня хотела от своего бывшего возлюбленного лишь одного – «дружбы светлые беседы И память первых нежных дней…» Но этого не случилось. Кто в этом виноват? То ли невеста героя, для которой «сознанье полное победы нужней», чем все остальное. То ли сам герой, который не позволяет своей будущей жене читать стихи героини, хранить ее портреты. Ясно одно – разрыв произошел навсегда, многое из того, что дорого и лирической героине, и ее возлюбленному, ушло в прошлое, забыто, предано. Это героине обиднее и страшнее всего, именно поэтому стихотворение наполнено настроением грусти, горечи, обиды. Создать такое настроение, а также передать состояние своей героини Ахматовой помогают средства художественной выразительности. Это стихотворение, как и вся лирика поэта, просто и строго по форме, довольно бедно лексическими средствами выразительности. В данном стихотворении присутствуют довольно много метафор: «дружбы светлые беседы», «память первых нежных дней», «счастия гроши», «в мою торжественную ночь», «от счастья я не исцеляю». Есть здесь небольшое количество эпитетов («пресыщенной души»). Из синтаксических средств выразительности в данном стихотворении присутствуют риторический вопрос («И чем могла б тебе помочь?»), риторической восклицание («Ведь так любезны женихи»), недоговоренность («А этим дурочкам нужней Сознанье полное победы, Чем дружбы светлые беседы И память первых нежных дней...»). Кроме того, здесь достаточно много инверсий («Тебя не знаю», «Сознанье полное победы», «счастия гроши ты проживешь» и так далее). Присутствует анафора («Дай ей читать мои стихи, Дай ей хранить мои портреты»). В лексическом плане Ахматова использует просторечные слова («все станет сразу так постыло») для более точной и сильной передачи настроения, состояния героя. Таким образом, стихотворение «Я не любви твоей прошу» - характерное для Ахматовой произведение, в котором тесным образом переплетается тема любви и творчества, настроение боли и отчаянья - с пониманием избранности и счастья от этого. Передать настроение стихотворения, эмоции главной героини помогают средства художественной выразительности, главными из которых являются метафоры и разнообразные синтаксические средства.