Помогите даю 40 баллов . По рисунку объясните различные причины образования осадков ( объясните стрелки что они делают ? Куда поднимаются?)

Гость: Гость:

Я так поняла, что теплый воздух поднимается вверх, в это время ничего не происходит. затем он сталкивается с холодным воздухом и спустя некоторое время образуются осадки в результате действия теплого воздуха на холодный(образуются пары, которые превращаются в капли воды и при температуре они могут превращаться в кристаллы, снег). Затем осадки в виде дождя(снега) падают на землю