Помогите дам 20 балов срочно сейчас надо заранее спасибо помогите чроооооооооочно завтра надо в школу упр 3
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Помогите дам 20 балов срочно сейчас надо заранее спасибо помогите чроооооооооочно завтра надо в школу упр 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Look, your friend is skating so well 2. Was ringing 3. We were 4 . what were 5. Are 6.is
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