Помогите дам 20 балов срочно сейчас надо заранее спасибо помогите чроооооооооочно завтра надо в школу упр 3

Английский язык

Помогите дам 20 балов срочно сейчас надо заранее спасибо помогите чроооооооооочно завтра надо в школу упр 3

Автор: Гость